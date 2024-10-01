Великолучане выиграли восемь медалей на турнире по самбо в Ржеве

13:23, 01 октября 2024, ПАИ

Великолучане, воспитанники спортшколы «Экспресс» выиграли восемь медалей на региональном турнире по самбо памяти мастера спорта Гнела Азаряна. Соревнования прошли в Ржеве 28 сентября, сообщили ПАИ в спортшколе «Экспресс».

Воспитанники Евгения Мишанова выиграли четыре золотые награды. Победителями стали Дарья Прокошенко, Михаил Размыслович, Кирилл Кашкин и Вероника Хамицкая. Подопечные Антона Барканова также завоевали четыре награды: золото на счету Богдана Логунова и Насимджона Мамадова, а бронза у Елизаветы Буланевой и Павла Лукьянова.

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