Великолучане выиграли восемь медалей на турнире по самбо в Ржеве
Великолучане, воспитанники спортшколы «Экспресс» выиграли восемь медалей на региональном турнире по самбо памяти мастера спорта Гнела Азаряна. Соревнования прошли в Ржеве 28 сентября, сообщили ПАИ в спортшколе «Экспресс».
Воспитанники Евгения Мишанова выиграли четыре золотые награды. Победителями стали Дарья Прокошенко, Михаил Размыслович, Кирилл Кашкин и Вероника Хамицкая. Подопечные Антона Барканова также завоевали четыре награды: золото на счету Богдана Логунова и Насимджона Мамадова, а бронза у Елизаветы Буланевой и Павла Лукьянова.
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