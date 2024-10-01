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Культура

День музыки проходит в областной библиотеке имени Курбатова в Пскове

День музыки проходит в Псковской областной библиотеке имени Курбатова сегодня, 1 октября, передаёт корреспондент ПАИ.

День музыки проходит в областной библиотеке имени Курбатова в Пскове. Фото здесь и далее: ПАИ

Для гостей мероприятия прошел концерт виолончельной музыки «Вечный монолог». Художественный руководитель и солист камерного ансамбля «Кончертато» из Москвы Николай Егоров исполнил избранные части из цикла «Сюиты для виолончели соло» И. С. Баха.

Также в библиотеке проходит показ фильма «Дом, в котором живет музыка» об истории учебных заведений имени Гнесиных.

Кроме того, в 15:00 в актовом зале библиотеки пройдёт концерт виолончельной музыки «Вечная Италия». Николай Егоров и Борис Федотов исполнят произведения итальянских композиторов XVII–XVIII веков.

Также в 17:00 состоится арт-флешмоб «Звучание ветра». Концерт-фотосессия, который должен был состояться на набережной реки Великой, переносится в креативное пространство «Аквариум» в библиотеке.

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