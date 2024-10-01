Владимир Путин дал поручение придумать дополнительную защиту от мошенников

14:23, 01 октября 2024, ПАИ

Президент РФ Владимир Путин поручил Центробанку продумать дополнительный механизм борьбы с хищением денег мошенниками с введением «периода охлаждения», пишет «Коммерсантъ».

Полный список поручений опубликовали на сайте Кремля. Также президент поручил обеспечить условия для назначения специального лица для подтверждения переводов с банковского счёта, информировать заёмщиков о заключении договора о займе и возможности отказаться от него в «период охлаждения» через «Госуслуги».

Также было поручено информировать пенсионеров и семьи, которые получают социальные выплаты, о возможности банкротства через «Госуслуги», дать Центробанку возможность ограничивать долю рискованных кредитов под залог автомобиля и установить требования к рекламе о банкротстве.

По сообщению издания, более шести миллиардов рублей выделят на единую государственную платформу по противодействию мошенничеству в интернете. Войти на эту платформу смогут все банки и операторы связи.