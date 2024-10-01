Боксёры из Великих Лук стали призёрами турнира в Тверской области

13:53, 01 октября 2024, ПАИ

Боксёры из Псковской области стали призёрами регионального турнира по боксу, посвящённого образованию клуба «Аверс». Соревнования прошли в Осташкове Тверской области, сообщается в группе «Бокс! Тренер по боксу г. Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте».

Золотые награды соревнований на счету великолучан Павла Копова, Семёна Макарова, Назара Панфилова, Никиты Дроздова и Никиты Тарасова. Серебро турнира у Михаила Короткевича, а бронза на счету Александра Биндасова.

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