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Общество

Кратковременные дожди пройдут в Псковской области 2 октября

Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 2 октября, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Фото: ПАИ

Ночью местами, а днём в большинстве районов синоптики прогнозируют кратковременные дожди.

Будет дуть ветер восточных направлений со скоростью от пяти до десяти метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от +1 до +6 градусов, днём столбики термометра покажут от +10 до +15 градусов. Атмосферное давление будет низким.

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