Кратковременные дожди пройдут в Псковской области 2 октября

13:55, 01 октября 2024, ПАИ

Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 2 октября, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Ночью местами, а днём в большинстве районов синоптики прогнозируют кратковременные дожди.

Будет дуть ветер восточных направлений со скоростью от пяти до десяти метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от +1 до +6 градусов, днём столбики термометра покажут от +10 до +15 градусов. Атмосферное давление будет низким.