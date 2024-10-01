Кратковременные дожди пройдут в Псковской области 2 октября
Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 2 октября, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.
Ночью местами, а днём в большинстве районов синоптики прогнозируют кратковременные дожди.
Будет дуть ветер восточных направлений со скоростью от пяти до десяти метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит от +1 до +6 градусов, днём столбики термометра покажут от +10 до +15 градусов. Атмосферное давление будет низким.
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