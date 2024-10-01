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Культура

Осенний бал пройдёт в Доме губернатора в Пскове

Осенний бал состоится в Доме губернатора в Пскове 6 октября, сообщили ПАИ организаторы.

Фото из группы «Осенний бал в Доме губернатора» в соцсети «ВКонтакте»

«Наступила осень, и все почтенные семьи нашего города П. возвращаются из своих деревень! Губернатор и его жена решили устроить бал в честь начала нового танцевального сезона! Приглашения уже разосланы и в скором времени будут доставлены в каждый дом!» – пишут организаторы.

Также будет организован литературно-музыкальный салон. Мероприятие предусматривает дресс-код – любой костюм или платье периода XIX – начала XX веков. В программе бала – вальс, французская кадриль в колонну, богемская полька и другие танцы.

Бал пройдёт 6 октября в областной библиотеке для детей и юношества «Каверинка» (Дом губернатора, Октябрьский проспект, 7а). Сбор гостей начинается с 14:00. Бал продлится до 18:00.

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