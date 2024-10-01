Сотрудники аппарата Псковского облсовпрофа поздравили ветеранов профдвижения
Торжественные мероприятия в честь ветеранов организовали сотрудники аппарата Псковского областного совета профсоюзов 1 октября. Как сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского облсовпрофа, в этот день своим старшим коллегам они также доставили адресные поздравления.
«Ваши достижения и мудрость служат вдохновением для нас. Мы гордимся тем, что можем продолжать ваше дело», – обратился к ветеранам председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.
В ходе посещений активисты профдвижения вручили подарки ветеранам и выразили благодарность за вклад в развитие профсоюзного движения и защиту прав трудящихся.
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