Учёных и преподавателей вузов приглашают в Псков на международную конференцию, посвящённую Пушкину

15:37, 01 октября 2024, ПАИ

Учёных, преподавателей вузов, а также всех заинтересованных лиц приглашают на Международную научную конференцию «Пушкин в культуре: к 225-летию со дня рождения», которая пройдёт в ПсковГУ с 10 по 12 октября.

На конференции будет работать несколько секций: «Пушкинский след в формировании дискурсов», «Рецепция А. С. Пушкина в искусстве», «Пушкин и его герои в литературе XIX–XXI веков», «Новое в академической пушкинистике», «Пушкин в современной культуре», «А. С. Пушкин в школьном и вузовском образовании». Планируется выступление 50 учёных из разных городов России и зарубежья.

Также в рамках конференции состоится онлайн-семинар «Мемы об А. С. Пушкине в преподавании РКИ: от текста к контексту» для преподавателей русского языка из стран СНГ.

Кроме того, на конференции будет работать выставка Госархива Псковской области «Да здравствует Пушкин и праздник его поэзии!». Также преподаватели и студенты Псковского областного колледжа искусств представят музыкально-литературную композицию «Золотой петушок» по мотивам оперы Н. А. Римского-Корсакова и сказки А. С. Пушкина.

С подробной программой конференции можно ознакомиться здесь.