Новый пограничный сторожевой катер спустили на воду в Псковской области
Новый пограничный сторожевой катер на воздушной подушке проекта А25ПС торжественно спустили на воду в дивизионе пограничных сторожевых катеров Пограничного управления ФСБ России по Псковской области сегодня, 1 октября, передаёт корреспондент ПАИ.
По своим техническим параметрам он превосходит имеющиеся на вооружении в Пограничном управлении катера.
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Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
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Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
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Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
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Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
-
Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
-
Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
-
Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
-
Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
-
Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
-
Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
-
Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
-
Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
-
Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
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Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
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Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
На торжественном мероприятии присутствовал личный состав дивизиона пограничных сторожевых катеров погрануправления ФСБ России по Псковской области. По традиции бутылку с шампанским о борт разбила женщина – супруга командира катера.
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