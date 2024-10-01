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Новый пограничный сторожевой катер спустили на воду в Псковской области

Новый пограничный сторожевой катер на воздушной подушке проекта А25ПС торжественно спустили на воду в дивизионе пограничных сторожевых катеров Пограничного управления ФСБ России по Псковской области сегодня, 1 октября, передаёт корреспондент ПАИ.

По своим техническим параметрам он превосходит имеющиеся на вооружении в Пограничном управлении катера.

  • Новый пограничный сторожевой катер спустили на воду в Псковской области
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Новый пограничный сторожевой катер спустили на воду в Псковской области
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Новый пограничный сторожевой катер спустили на воду в Псковской области
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Новый пограничный сторожевой катер спустили на воду в Псковской области
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Новый пограничный сторожевой катер спустили на воду в Псковской области
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Новый пограничный сторожевой катер спустили на воду в Псковской области
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Новый пограничный сторожевой катер спустили на воду в Псковской области
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Новый пограничный сторожевой катер спустили на воду в Псковской области
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Новый пограничный сторожевой катер спустили на воду в Псковской области
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Новый пограничный сторожевой катер спустили на воду в Псковской области
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Новый пограничный сторожевой катер спустили на воду в Псковской области
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Новый пограничный сторожевой катер спустили на воду в Псковской области
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Новый пограничный сторожевой катер спустили на воду в Псковской области
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Новый пограничный сторожевой катер спустили на воду в Псковской области
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ
  • Новый пограничный сторожевой катер спустили на воду в Псковской области
    Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ

На торжественном мероприятии присутствовал личный состав дивизиона пограничных сторожевых катеров погрануправления ФСБ России по Псковской области. По традиции бутылку с шампанским о борт разбила женщина – супруга командира катера.

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