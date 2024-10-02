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Институт деловой карьеры продолжает набор студентов

Институт деловой карьеры продолжает дополнительный набор на 2024/2025 учебный год, сообщили ПАИ в пресс-службе образовательного учреждения.

Фото здесь и далее: пресс-служба Института деловой карьеры

В новом учебном году будет осуществляться обучение по программам бакалавриата по следующим направлениям:

  • 09.03.03 «Прикладная информатика» (профиль: «Прикладная информатика в сфере экономики»);
  • 38.03.01 «Экономика» (профили: «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит»; «Финансы и кредит»);
  • 38.03.02 «Менеджмент» (профили: «Менеджмент организации»; «Менеджмент в здравоохранении»; «Менеджмент в спорте»);
  • 38.03.03 «Управление персоналом» (профиль: «Управление персоналом организации»);
  • 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» (профиль: «Государственная и муниципальная служба»);
  • 38.03.05 «Бизнес-информатика» (профиль: «Архитектура предприятия»);
  • 40.03.01 «Юриспруденция» (профили: «Гражданское право и процесс»; «Уголовное право и процесс»);
  • 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» (профиль: «Реклама и связи с общественностью в предпринимательской деятельности»);
  • 43.03.02 «Туризм» (профиль: «Менеджмент туристической индустрии»);
  • 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» (профиль: «Психология и педагогика дошкольного образования»);
  • 44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование» (профиль: «Специальная психология»);
  • 45.03.02 «Лингвистика» (профиль: «Перевод и переводоведение»).

Обучение по образовательным программам специалитета будет осуществляться по направлению:

  • 38.05.02 «Таможенное дело» (профиль: «Таможенные платежи и валютный контроль»).

Обучение по образовательным программам магистратуры будет осуществляться по направлениям:

  • 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» (профиль: «Государственная и муниципальная служба»);
  • 40.04.01 «Юриспруденция» (профиль: «Гражданское право, предпринимательское право, семейное право»).

Доступны очная, очно-заочная, заочная, а также с применением дистанционных технологий формы обучения.

Также вуз предлагает возможность освоения образовательной программы в ускоренные сроки.

Всем выпускникам выдаётся диплом государственного образца.

Вся вертикаль обучения от колледжа до вуза.

«Мы видим, как меняется мир, как всё подвижнее становятся старые нормы, к которым мы привыкли, на рынке труда, в образовании, в планировании карьеры и как меняются карьерные траектории институтов развития и бизнеса. В своей работе коллектив Института старается учитывать новые тренды, а также текущие кадровые потребности государства и предпринимателей.

Обучаем молодёжь адаптироваться на первом рабочем месте и достичь карьерного успеха. Мы воспитываем активных, целеустремленных профессионалов, раскрывая потенциал каждого студента, поэтому и процесс обучения в нашем институте индивидуален», – отметили в Институте деловой карьеры.

Филиал находится в здании № 9 на улице Новгородской в Пскове (микрорайон Любятово, автобусная остановка «Любятово» автобусного маршрута № 14).

Работа осуществляется по будним дням с 10:00 до 18:00.

По всем вопросам также можно обратиться по телефонам (8 8112) 62-32-76, 8-921-218-40-75, 8-921-114-58-00.

Лицензия: № Л035-00115-77/00096680 от 11.11.2019. Свидетельство об аккредитации: № А007-00115-77/01033310.

Реклама. Филиал АНО ВО «ИДК» в Псковской области. ИНН 7709201704.

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