Второй этап Всероссийской акции «Призывник» стартовал в Псковской области
Второй этап Всероссийской акции «Призывник» проходит в Псковской области с 1 октября по 1 декабря. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.
В рамках акции запланированы антинаркотические лекции, беседы о вреде наркотиков и ответственности за участие в их незаконном обороте для людей призывного возраста и военнослужащих. Также пройдут мероприятия по духовно-нравственному и военно-патриотическому воспитанию и пропаганде здорового образа жизни.
Всероссийская акция направлена на профилактику нелегального оборота наркотиков среди лиц призывного возраста. Организатором мероприятия является Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области.
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