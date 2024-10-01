Первенство СЗФО по дзюдо пройдёт в Великих Луках

17:34, 01 октября 2024, ПАИ

Первенство Северо-Западного федерального округа по дзюдо пройдёт в Великих Луках с 4 по 6 октября, сообщили ПАИ в клубе «Отечество».

Соревнования пройдут в спортивном комплексе «Стрелец». За победу между собой будут бороться юниоры и юниорки до 21 года.

«Не пропустите это масштабное событие в мире единоборств! Схватки на татами обещают быть жарким и зрелищными!» – отметили в клубе «Отечество».

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