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Подведены итоги чемпионата и первенства Псковской области по плаванию

Подведены итоги чемпионата и первенства Псковской области по плаванию, которые прошли в псковском бассейне спортшколы «Барс» с 26 по 28 сентября. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Барс».

  • Подведены итоги чемпионата и первенства Псковской области по плаванию
    Фото: спортшкола «Барс»
  • Подведены итоги чемпионата и первенства Псковской области по плаванию
    Фото: спортшкола «Барс»
  • Подведены итоги чемпионата и первенства Псковской области по плаванию
    Фото: спортшкола «Барс»
  • Подведены итоги чемпионата и первенства Псковской области по плаванию
    Фото: спортшкола «Барс»
  • Подведены итоги чемпионата и первенства Псковской области по плаванию
    Фото: спортшкола «Барс»
  • Подведены итоги чемпионата и первенства Псковской области по плаванию
    Фото: спортшкола «Барс»
  • Подведены итоги чемпионата и первенства Псковской области по плаванию
    Фото: спортшкола «Барс»
  • Подведены итоги чемпионата и первенства Псковской области по плаванию
    Фото: спортшкола «Барс»
  • Подведены итоги чемпионата и первенства Псковской области по плаванию
    Фото: спортшкола «Барс»

Среди юношей лучший результат показал Илья Рощупкин, который стал победителем в комплексном плавании на дистанции 200 и 400 метров, а также в плавании на спине на 50, 100 и 200 метров . Кроме того, четыре победы одержал Ярослав Поляков, трижды выиграл Александр Зимин, дважды – Андрей Чернов и Роман Адыгезалов, по разу – Максим Гусев и Матвей Бойцов.

Матвей Комиссаров выиграл шесть золотых наград в младшей возрастной группе. Он одержал победы на стометровках комплексным плаванием, на спине и баттерфляем, а также на дистанциях 100, 200 и 400 метров вольным стилем. Вместе с Комиссаровым шесть побед у Даниила Борисенко, который выиграл золото на 50 и 200 метров баттерфляем, 50, 100 и 200 метров брассом и 400 метров комплексным плаванием. Также по две победы у Артёма Гонтаря и Анатолия Тихонова, по одной – у Даниила Юлдашева и Егора Чередниченко.

Среди девушек отличились Наталия Вихрова и Диана Швалюк, у которых по четыре победы. Вихрова выиграла в плавании на спина на 50, 100 и 200 метров, а также вольным стилем на 100 метров. Швалюк отличилась в заплывах баттерфляем и вольным стилем на дистанции 50 и 100 метров. Среди прочих три победы у Эммы Трепаленко, по две у Анастасии Щегловой и Вероники Михайловой, по одной у Ксении Шелест, Виктории Суровиковой и Ксении Егоровой.

У младших по пять побед одержали Юлия Паль и Алёна Мисюра. Юлия Паль выиграла в плавании на спине на 50, 100 и 200 метров, комплексном плавании на 100 метров и вольным стилем на 50 метров, а Алёна Мисюра лучше всех справилась с дистанциями 100, 200, 400, 800 и 1 500 метров вольным стилем. Четыре золота у Владиславы Зуйковой, два – у Дарьи Струевой и по одной – у Дианы Покропивной и Анастасии Дмитриевой.

Отметим, что в ходе соревнований шесть псковских пловцов выполнили нормативы очередных спортивных разрядов.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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