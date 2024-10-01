Мастер-класс для молодёжи по росписи мини-холстов пройдёт в Пскове

19:02, 01 октября 2024, ПАИ

Мастер-класс по росписи мини-холстов пройдёт в Ресурсном центре добровольчества Псковской области 4 октября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения.

К участию приглашаются дети участников СВО и молодёжь Псковской области. Количество мест ограничено. В мастер-классе смогут принять участие лишь 15 человек.

Начало мероприятия в 17:00.

Регистрация по ссылке.