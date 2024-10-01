Мастер-класс для молодёжи по росписи мини-холстов пройдёт в Пскове
Мастер-класс по росписи мини-холстов пройдёт в Ресурсном центре добровольчества Псковской области 4 октября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения.
К участию приглашаются дети участников СВО и молодёжь Псковской области. Количество мест ограничено. В мастер-классе смогут принять участие лишь 15 человек.
Начало мероприятия в 17:00.
Регистрация по ссылке.
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