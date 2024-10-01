Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В октябре изменится расписание пригородного поезда Псков – Дно

7 и 14 октября изменится расписание пригородного поезда № 6660 Псков – Дно. Об этом ПАИ сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Расписание меняется в связи с изменением графика движения пригородного поезда № 6507 Луга – Псков.

Поезд будет отправляться из Пскова в 10:17. Далее будет останавливаться на следующих станциях: Берёзки – в 10:25–10:27, Кебь – в 10:44–10:49, Карамышево – в 11:07–11:09, Вешки – в 11:28–11:30, Подсевы – в 11:46–11:47, Лунево – в 11:55–12:05, Порхов – в 12:27–12:29, Роща – в 12:50–12:52, Пост (557-й км) – в 13:13. Состав прибудет в Дно в 13:16.

Также 29 октября отменяются поезда № 6507 Луга – Псков и № 6508 Псков – Луга.

Ранее сообщалось, что в Псковской области изменилась стоимость проезда в общественном транспорте. Так, в Пскове проезд пассажиров и провоз багажа теперь будут стоить 38 рублей, в Великих Луках – 31 рубль. Кроме того, цена билета на проезд в Бежаницах, Дно, Дедовичах, Острове, Опочке, Печорах, Пустошке, Порхове, Себеже и Стругах Красных составит 27 рублей, в Новосокольниках – 28 рублей, в Невеле – 34 рубля.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












01 октября 2024

Акцию «Тепло наших сердец» провели в Новоржеве
01 октября 2024

Актуальные вопросы местного самоуправления обсудили главы муниципалитетов Псковской области
01 октября 2024

«Телемост» для бизнеса теперь поддерживает видеовстречи до 1000 участников
01 октября 2024

Мастер-класс для молодёжи по росписи мини-холстов пройдёт в Пскове
01 октября 2024

Более 120 книг подарили псковским библиотекам участники литературного фестиваля «Книжная яблоня»
01 октября 2024

Две новые карантинные фитосанитарные зоны по повилике установлены в Псковской области
01 октября 2024

На 80% выросла заболеваемость пневмонией в Псковской области
01 октября 2024

Внимание всем: как действовать, если услышали сигнал тревоги

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...