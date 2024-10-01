В октябре изменится расписание пригородного поезда Псков – Дно

18:47, 01 октября 2024, ПАИ

7 и 14 октября изменится расписание пригородного поезда № 6660 Псков – Дно. Об этом ПАИ сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Расписание меняется в связи с изменением графика движения пригородного поезда № 6507 Луга – Псков.

Поезд будет отправляться из Пскова в 10:17. Далее будет останавливаться на следующих станциях: Берёзки – в 10:25–10:27, Кебь – в 10:44–10:49, Карамышево – в 11:07–11:09, Вешки – в 11:28–11:30, Подсевы – в 11:46–11:47, Лунево – в 11:55–12:05, Порхов – в 12:27–12:29, Роща – в 12:50–12:52, Пост (557-й км) – в 13:13. Состав прибудет в Дно в 13:16.

Также 29 октября отменяются поезда № 6507 Луга – Псков и № 6508 Псков – Луга.

Ранее сообщалось, что в Псковской области изменилась стоимость проезда в общественном транспорте. Так, в Пскове проезд пассажиров и провоз багажа теперь будут стоить 38 рублей, в Великих Луках – 31 рубль. Кроме того, цена билета на проезд в Бежаницах, Дно, Дедовичах, Острове, Опочке, Печорах, Пустошке, Порхове, Себеже и Стругах Красных составит 27 рублей, в Новосокольниках – 28 рублей, в Невеле – 34 рубля.