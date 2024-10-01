С Днём пожилого человека поздравили 87-летнюю бывшую узницу концлагеря псковские следователи

20:29, 01 октября 2024, ПАИ

Сотрудники регионального следственного управления навестили Антонину Гордиенко, проходящую лечение в Псковском госпитале для ветеранов войн, в День пожилого человека, 1 октября. Об этом ПАИ сообщили в медицинском учреждении.

Антонина Гордиенко родилась 24 июня 1937 года в деревне Ложнево Псковской области, где четырёхлетней девочкой застала Великую Отечественную войну. Её отец Сергей Степанов сразу ушёл в партизаны и погиб, а мать с детьми угнали в уже оккупированную Литву. После окончания войны и освобождения Антонина Гордиенко с семьёй вернулась домой.

Жизнь ветерана неразрывно связана с медициной: после окончания профильного училища и до 85 лет она работала медсестрой в различных медучреждениях Псковской области. Даже 85-летний юбилей она отметила в своём коллективе на рабочем месте. У Антонины Гордиенко большая семья – трое внуков и трое правнуков, которые регулярно навещают бабушку.