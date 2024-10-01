Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

«Телемост» для бизнеса теперь поддерживает видеовстречи до 1000 участников

В «Телемосте» появилась возможность пригласить на видеовстречу одновременно в два раза больше участников – 1000 человек. Теперь в сервисе «Яндекс 360» можно проводить не только прямые трансляции для аудитории до 10 000 зрителей, но и масштабные онлайн-мероприятия.

Фото предоставлено ООО «Лотус»

Новая расширенная возможность доступна пользователям «Телемоста» в рамках «Яндекс 360 для бизнеса». Ранее лимит участников видеовстреч для компаний увеличился с 40 человек до 100, 300 и 500 в зависимости от тарифа. Это стало возможно благодаря переходу сервиса с внешнего решения с открытым кодом на собственную платформу, разработанную командами «Яндекс 360» и Yandex Infrastructure. С момента обновления «Телемоста» число видеовстреч выросло на 10 %, и сейчас их количество превысило 100 тысяч ежедневно.

Чтобы обеспечить гибкость управления видеовстречами, в «Телемосте» появились комнаты ожидания. Теперь пользователь, который хочет присоединиться к встрече, сначала попадает в отдельное пространство, а организатор может одобрить или отклонить его запрос на подключение. Кроме того, разработчики добавили возможность назначать соорганизаторов, которые смогут модерировать мероприятие: допускать из комнаты ожидания, управлять камерами и микрофонами, включать запись встречи.

Помимо новых функций, для организации качественных видеовстреч в «Телемосте» есть всё необходимое: чат для участников встречи, демонстрация экрана 4К, индикация говорящих участников, возможность записывать встречи и сохранять файл, интеграция с календарём и другое.

Реклама. ООО «Лотус» ИНН 7733827595. Erid: LjN8K453m.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












01 октября 2024

Более 30 псковских семей получили медали «50 лет совместной жизни»
01 октября 2024

Концерт «Мудрой осени счастливые мгновения» прошёл в Стругокрасненском доме культуры
01 октября 2024

Начальник управления образования администрации Пскова Геннадий Иойлев стал гостем «Оглавления». Главное
01 октября 2024

С Днём пожилого человека поздравили 87-летнюю бывшую узницу концлагеря псковские следователи
01 октября 2024

«Объективная неделя»: тепло человеческое
01 октября 2024

Архитекторы проектно-образовательной программы «Хакатон» посетили Усвятский район
01 октября 2024

Делегация псковских студентов поучаствовала в межрегиональной школе для медиаслужб
01 октября 2024

Акцию «Тепло наших сердец» провели в Новоржеве

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...