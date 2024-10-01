«Телемост» для бизнеса теперь поддерживает видеовстречи до 1000 участников

19:04, 01 октября 2024, ПАИ

В «Телемосте» появилась возможность пригласить на видеовстречу одновременно в два раза больше участников – 1000 человек. Теперь в сервисе «Яндекс 360» можно проводить не только прямые трансляции для аудитории до 10 000 зрителей, но и масштабные онлайн-мероприятия.

Новая расширенная возможность доступна пользователям «Телемоста» в рамках «Яндекс 360 для бизнеса». Ранее лимит участников видеовстреч для компаний увеличился с 40 человек до 100, 300 и 500 в зависимости от тарифа. Это стало возможно благодаря переходу сервиса с внешнего решения с открытым кодом на собственную платформу, разработанную командами «Яндекс 360» и Yandex Infrastructure. С момента обновления «Телемоста» число видеовстреч выросло на 10 %, и сейчас их количество превысило 100 тысяч ежедневно.

Чтобы обеспечить гибкость управления видеовстречами, в «Телемосте» появились комнаты ожидания. Теперь пользователь, который хочет присоединиться к встрече, сначала попадает в отдельное пространство, а организатор может одобрить или отклонить его запрос на подключение. Кроме того, разработчики добавили возможность назначать соорганизаторов, которые смогут модерировать мероприятие: допускать из комнаты ожидания, управлять камерами и микрофонами, включать запись встречи.

Помимо новых функций, для организации качественных видеовстреч в «Телемосте» есть всё необходимое: чат для участников встречи, демонстрация экрана 4К, индикация говорящих участников, возможность записывать встречи и сохранять файл, интеграция с календарём и другое.

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