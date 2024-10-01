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Общество

Акцию «Тепло наших сердец» провели в Новоржеве

В Новоржеве прошла акция «Тепло наших сердец». Об этом пишет районная газета «Земля Новоржевская».

Фото: группа Новоржевского дома-интерната для престарелых и инвалидов Псковской области "ВКонтакте"

Проживающих в доме-интернате поздравили учащиеся 6 «А» класса Новоржевской средней школы, ансамбль «Сударушка», гости из администрации округа.

Школьники показали для пожилых людей, концертную программу, вручили подарки и поздравительные открытки.

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