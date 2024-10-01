Акцию «Тепло наших сердец» провели в Новоржеве

19:23, 01 октября 2024, ПАИ

В Новоржеве прошла акция «Тепло наших сердец». Об этом пишет районная газета «Земля Новоржевская».

Проживающих в доме-интернате поздравили учащиеся 6 «А» класса Новоржевской средней школы, ансамбль «Сударушка», гости из администрации округа.

Школьники показали для пожилых людей, концертную программу, вручили подарки и поздравительные открытки.

