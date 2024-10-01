81-й филармонический сезон открылся в Пскове
Торжественное открытие 81-го филармонического сезона состоялось на сцене БКЗ Псковской областной филармонии сегодня, 1 октября, передаёт корреспондент ПАИ.
Концерт-открытие посвящается итальянской музыке. Для зрителей звучат арии и фрагменты из опер итальянских композиторов. На сцене выступает Губернаторский симфонический оркестр Псковской области.
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