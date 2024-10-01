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Архитекторы проектно-образовательной программы «Хакатон» посетили Усвятский район

Архитекторы проектно-образовательной программы «Хакатон» посетили Усвятский район, пишет районная газета «Новая жизнь».

Архитекторы проектно-образовательной программы «Хакатон» посетили Усвятский район. Фото здесь и далее: газета «Новая жизнь»

Студентам из Пскова, Самары, Казани, Нижнего Новгорода, Великого Новгорода, Москвы и Санкт-Петербурга предстоит разработать своё видение развития территорий, предложенных для благоустройства в Усвятском районе. Кураторами участников проекта выступают архитекторы из Москвы и Санкт-Петербурга.

Общественные пространства пользуются популярностью у местного населения и гостей района. Сначала команда будущих архитекторов во главе с ведущими архитекторами Москвы и Санкт-Петербурга осмотрела территорию за районным Домом культуры, которая пустует и требует вмешательства профессионалов. Территория между ДК и районным стадионом в настоящее время не используется, но пользуется популярностью у молодёжи. Помимо этого, здесь проводятся районные мероприятия, поэтому создание комфортного пространства, места для активного отдыха – задача сегодняшнего дня.

После необходимых замеров и изучения территории эксперты поделились своими наметками, отметив, что здесь необходимо организовать пространство не только для досуга молодёжи, но и для районных мероприятий, а значит, необходима летняя площадка, своего рода амфитеатр.

«Программу пребывания команды «Хакатона» в Усвятском районе подготовили насыщенную, в день плотной и интенсивной работы не испугал даже дождь. А чтобы было легче разобраться в предпочтениях и запросах, организовали встречу со школьниками, которые рассказали о своих потребностях в организации общественных пространств. Ведь молодёжь всегда идёт в ногу со временем и даже немного опережает его», – пишет газета.

Затем команде молодых архитекторов и ведущих специалистов отрасли предстояла работа по изучению и разработке дизайн-проекта мемориала, который расположен в деревне Бор и называется «Суражские ворота». «При создании дизайн-проекта планируется обновление, или, правильнее сказать, полное изменение пространства памятного знака», – отметила заместитель главы района Римма Козлова.

Третья площадка, которую вместе с представителями районной администрации посетили юные архитекторы, – территория на берегу озера Кляже. Это место отдыха, которое не пустует в любое время года: здесь проводят активный досуг усвятичи и гости района, рыбаки встречаются на ежегодном открытом чемпионате по рыбной ловле, поисковые отряды организуют «Вахты Памяти». «При разработке проекта необходимо учитывать природную составляющую места отдыха и ни в коем случае не перекрыть инфраструктурой открытое пространство», – отметила ведущий архитектор Марина Лабутина.

Итогом работы команды молодых архитекторов станут проекты развития территорий, которые они презентуют в муниципалитетах.

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