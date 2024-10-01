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Общество

Концерт «Мудрой осени счастливые мгновения» прошёл в Стругокрасненском доме культуры

Концерт «Мудрой осени счастливые мгновения» прошёл в Стругокрасненском доме культуры сегодня, 1 октября, по случаю Дня пожилого человека. Об этом пишет районная газета «Струги».

Фото здесь и далее: газета «Струги»

У входа в Дом культуры всех встречали волонтёры отряда «Заря», которые поздравляли людей старшего возраста с праздником и вручали им открытки.

Начался концерт с речи заместителя главы администрации округа Сергея Андреева, который поздравил от имени главы округа Александра Волкова. Сергей Андреев заметил, что люди «серебряного» возраста – отличный пример для молодёжи, и пожелал собравшимся крепкого здоровья, оптимизма и бодрости духа.

Для зрителей со сцены звучали добрые пожелания, песни, стихотворения. Перед гостями выступили солисты Полина Васильева, Елена Оловянникова, Любовь Ксенскевич, Анастасия Васильева, Арина Кудрявцева и Галина Романченко, а также трио «НОТ», дуэт «Каприз», танцовщицы Любовь Ксенскевич и Галина Москаленко, чтецы Галина Григорьева и Татьяна Михайлова, театральная группа «Эмоция» под руководством Галины Романченко.

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