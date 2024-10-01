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Общество

Внуки по переписке: школьники из Пушкинских Гор отправили письма одиноким пожилым людям

В Пушкинских Горах активисты совета старшеклассников средней школы имени А. С. Пушкина вместе с советником директора по воспитанию Еленой Григорьевой приняли участие в акции «Внуки по переписке», которую запустил фонд «Старость в радость». Об этом пишет районная газета «Пушкинский край».

Фото здесь и далее: СОШ имени А. С. Пушкина и Пушкиногорский дом ветеранов

Как рассказали в образовательном учреждении, «Внуки по переписке» – это волонтёрская программа, участники которой переписываются с одинокими людьми по всей России. В нашей стране много людей, у которых нет ни родных, ни близких, но им нужно простое человеческое общение. Самый доступный для них способ общения – обычные бумажные письма.

Ребята подписали и отправили почтой поздравительные открытки ко Дню пожилого человека бабушкам и дедушкам из домов престарелых, которые остались без внимания близких.

«Важно помнить о том, что каждый маленький поступок доброты может оказать большое влияние на наш мир. И пусть в наших сердцах всегда будет место для таких замечательных акций, как «Внуки по переписке», – прокомментировала Елена Григорьева.

«Каждому из нас хочется чувствовать себя нужным и любимым, общаться и делиться своими радостями и проблемами, получать поддержку и давать советы тем, кто в них нуждается. Мне кажется, наши письма помогут кому-то из людей старшего возраста ощутить свою значимость, почувствовать, что ты кому-то интересен. Написать письмо незнакомым бабушке или дедушке очень сложно, нужно подобрать правильные слова, отнестись к этому с уважением и пониманием», – подчеркнула одна из участниц акции Надежда Петрова.

Как сообщила советник директора по воспитанию Елена Григорьева, детские письма и открытки, которые своими руками смастерили учащиеся СОШ имени А. С. Пушкина, были отправлены в Пушкиногорский дом ветеранов и один из домов ветеранов Тверской области.

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