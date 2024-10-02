День среднего профессионального образования отмечают в России сегодня

07:18, 02 октября 2024, ПАИ

День среднего профессионального образования отмечают в России сегодня, 2 октября, пишет calend.ru.

Дата празднования была выбрана не случайно – именно 2 октября 1940 года вышел указ советского правительства о создании системы трудовых резервов страны.

В конце 1950-х годов все учреждения системы подготовки трудовых резервов были переформированы в профессионально-технические учреждения.

После реформы в 2013 году все учреждения начального профессионального образования были преобразованы в колледжи и техникумы, войдя в состав среднего профессионального образования.

Помимо восстановления системы профессионального технического образования, также восстанавливается и система шефства, которая включает в себя помощь в создании материально-технической базы и современного оборудования, предоставление специалистов для обучения, предоставление рабочих мест выпускникам на льготных условиях и другое.

Также в 2022 году стартовал федеральный проект «Профессионалитет», в рамках которого в регионах открываются образовательно-производственные кластеры. С помощью них идет подготовка специалистов в различных отраслях – машиностроении, металлургии, химической, транспортной и фармацевтической отраслях, атомной и легкой промышленности.

Ежегодно ко Дню среднего профессионального образования в колледжах и техникумах проводятся дни открытых дверей для будущих студентов, пресс-конференции, линейки, торжественные собрания и концерты.