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Как выбрать пальто на несколько сезонов, посоветовал эксперт

Как выбрать хорошее пальто на несколько сезонов, рассказала старший редактор моды одной из платформ по покупке одежды Ирина Шумилина. Об этом пишут «Известия».

Как выбрать пальто на несколько сезонов, посоветовал эксперт. Фото: ПАИ

Выбирая ткань пальто, лучше отдать предпочтение кашемиру и шерсти. При этом лучше выбирать пальто с ручной обработкой.

При этом, если это покупка первого пальто, то лучше выбрать его нейтрального оттенка – он легко сочетается с остальным гардеробом, отметила эксперт.

Перед покупкой лучше всего примерить несколько моделей, советует Ирина Шумилина.

Дизайн должен не только соответствовать трендам, но и подходить фигуре, силуэт пальто должен правильно смотреться на ней.

При выборе пальто нужно обязательно учитывать размер. Лучше всего выбрать более свободную модель, чтобы вниз можно было надеть кардиган или свитер. Чтобы пальто точно подошло на несколько сезонов, эксперт советует стилизовать его с другими вещами из гардероба.

Если классическое черное или бежевое пальто уже есть в гардеробе, то можно присмотреться к другим нейтральным оттенкам: коричневому, серому или хаки. Текстуры монохромному образу можно добавить с помощью принта – «клетка принца Уэльского», шотландка (тартан) или «гусиная лапка». При этом с деталями и фурнитурой на пальто нужно быть осторожнее, подчеркнула Ирина Шумилина.

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