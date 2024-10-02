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Общество

Более 70% псковичей поддерживают введение штрафов за выгул опасных собак без намордника

Большее количество псковичей (77%) согласны с тем, что стоит ужесточить правила выгула собак. При этом такого мнения чаще всего придерживаются те, у кого есть дети (таких было 83%), сообщает сервис SuperJob.

Фото носит иллюстративный характер. Фото: ПАИ

Женщины в Пскове больше соглашались с тем, что нужно вводить штраф (82% псковичек против 72% мужчин).

Сами владельцы собак также одобряют ужесточение правил выгула. 75% из них поддерживают подобное нововведение. Однако инициативу поддержали и 81% опрошенных, которые не имеют собак.

Не поддержали идею лишь 11% псковичей. И ещё 12% жителей Пскова затруднились ответить.

Добавим, что Госдума приняла в первом чтении законопроект, который вводит штрафы за выгул особо опасных собак без поводка и намордника.

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