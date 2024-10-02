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Общество

Ночью на Солнце произошла вспышка максимального класса

В ночь на 2 октября на Солнце произошла вспышка максимального класса. Пик пришелся на 3:00, рассказали в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук (ИКИ и ИСЗФ РАН). Об этом пишет РБК.

Вспышка максимального класса X7,1 стала второй по силе с начала года. После двух спокойных недель началось существенное оживление и растут все основные показатели. С 29 сентября по 1 октября примерно на 50% выросли потоки солнечного рентгеновского излучения, измеряемые у орбиты Земли. Во столько же раз увеличилась площадь солнечных пятен. Наблюдается усложнение магнитных структур и, соответственно, рост запасов вспышечной энергии, которая черпается как раз из энергии магнитного поля. В ночь на 1 октября также случилась вспышка уровня M7,6, которая хотя и не дотянула до высшего класса, однако стала самым крупным событием на Солнце за период с 14 сентября.

По предварительному прогнозу магнитных бурь на октябрь от специалистов ИКИ и ИСЗФ РАН, в ближайшие дни возмущений геомагнитного поля Земли не ожидается. Вероятность магнитной бури в период с 2 по 4 октября включительно составляет 5%. Но 5–6 октября магнитосфера планеты может перейти в возбужденное состояние. 11 и 12 октября возможна слабая магнитная буря уровня G1.

Выделяют уровни бурь от G1 (слабые) до G5 (экстремально сильные). Бури G2 считаются средними, G3 – сильными, а G4 – очень сильными. Некоторые люди во время магнитных бурь плохо себя чувствуют. В числе распространенных симптомов – замедление капиллярного кровотока, ухудшение проблем с давлением, бессонница, тахикардия и мигрень.

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