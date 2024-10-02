Девять великолучан участвуют в первенстве России по стрельбе из лука

10:13, 02 октября 2024, ПАИ

Девять великолучан принимают участие в первенстве России по стрельбе из лука, которое проходит в Краснодаре. Об этом ПАИ сообщили в Российской федерации стрельбы из лука.

В Краснодар представлять Псковскую область отправились участники недавно прошедших всероссийских соревнований «Кубок генерального прокурора России», где великолучане не смогли завоевать ни одной награды. За медали в Краснодаре борются Никита Богданов, Елена Захаренкова, Кристина Ковалёва, Алиса Корнилова, Милана Мурзина, Игорь Николаев, Илья Силаев, Кристина Снеткова и Владимир Фазанов.

Всего в первенстве России участвуют около 500 спортсменов из 39 регионов России.

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