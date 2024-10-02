Семьи из Псковской области могут поучаствовать в конкурсе «Парки России – будущим поколениям»

10:15, 02 октября 2024, ПАИ

Начался прием заявок на конкурс Общественной палаты РФ «Парки России – будущим поколениям». В нем могут принять участие дошкольные учреждения и семьи с детьми школьного и дошкольного возраста. Также приглашаются воспитатели и специалисты любых дошкольных образовательных организаций (частных и государственных), сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Конкурсантам предлагается рассказать в формате видеоролика или презентации (в зависимости от номинации) о своем любимом парке, который имеет особое значение для них и их семьи. В состав жюри входят представители Ассоциации фребель-педагогов, эксперты АНО «Центр развития общественных пространств и парков» («Парки России»), члены Общественной палаты РФ, представители других общественных организаций, а также эксперты отрасли. Лучшие работы получат приз от организаторов конкурса.

Подать заявку можно до 24 ноября. Подробную информацию и условия конкурса можно узнать здесь.