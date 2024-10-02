Билборд на площади Ленина в Пскове демонтируют
Электронный рекламный щит на площади Ленина демонтируют. Об этом ПАИ сообщили в Арбитражном суде Псковской области.
Из-за задолженности владельца светодиодного экрана – ООО «Городской формат» – администрация Пскова решила отказаться от договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. В апреле 2024 года администрация уведомила «Городской формат» об отказе от договора.
В июне 2024 года было вынесено постановление о демонтаже рекламной конструкции.
При этом «Городской формат» обратился в арбитражный суд с иском о признании его недействительным.
30 сентября 2024 года суд огласил резолютивную часть решения об отказе в удовлетворении требований.
В итоге отказ администрации города от договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на площади Ленина признан законным.
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