Билборд на площади Ленина в Пскове демонтируют

10:43, 02 октября 2024, ПАИ

Электронный рекламный щит на площади Ленина демонтируют. Об этом ПАИ сообщили в Арбитражном суде Псковской области.

Из-за задолженности владельца светодиодного экрана – ООО «Городской формат» – администрация Пскова решила отказаться от договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. В апреле 2024 года администрация уведомила «Городской формат» об отказе от договора.

В июне 2024 года было вынесено постановление о демонтаже рекламной конструкции.

При этом «Городской формат» обратился в арбитражный суд с иском о признании его недействительным.

30 сентября 2024 года суд огласил резолютивную часть решения об отказе в удовлетворении требований.

В итоге отказ администрации города от договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на площади Ленина признан законным.