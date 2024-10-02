Следующий выездной матч «Луки-Энергии» перенесли в район Иркутской области из-за некачественного поля

10:39, 02 октября 2024, ПАИ

Следующий выездной матч великолукского футбольного клуба «Луки-Энергия» против «Иркутска» перенесли из областного центра в город Черемхово, который находится в 144 километрах от Иркутска. Матч состоится 6 октября, сообщили ПАИ в пресс-службе великолукского клуба.

Специальная комиссия по естественным полям ФНЛ провела проверку в Иркутске 24 сентября. По итогам визита было принято решение о приостановке проведения матчей на местном стадионе «Труд», где «Иркутск» проводит домашние игры, из-за низкого качества поля. В итоге встреча между «Иркутском» и «Луки-Энергией» пройдёт на стадионе «Шахтёр» в Черемхово. Игра начнётся в 10:00.

В первенстве Второй лиги «Иркутск» идёт на серии из 15 матчей без поражений, 11 из которых – победы. Команда продолжает бороться за лидерство в турнирной таблице.

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