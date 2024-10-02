Завод «Титан-Полимер» увеличил долю БОПЭТ-плёнок на российском рынке до 30%

10:56, 02 октября 2024, ПАИ

Завод «Титан-Полимер» (входит в ГК «Титан») по итогам первого полугодия 2024 года увеличил долю БОПЭТ-плёнок на российском рынке до 30%. Об этом ПАИ сообщили на предприятии.

Наряду с российским рынком, расширяется география зарубежных поставок БОПЭТ-плёнок «Титан-Полимера». Продукцию завода приобретают компании Турции, Закавказья и среднеазиатских республик, Беларуси.

В настоящее время ассортимент выпускаемой БОПЭТ-плёнки включает в себя прозрачные виды с коронной или химической обработкой поверхности, металлизированные, а также пленки с твист-эффектом. БОПЭТ-плёнки могут производиться толщиной от 8 до 125 мкм в соответствии со специализацией заказчика.

«Благодаря высокому качеству выпускаемой продукции завод занимает уверенные позиции как на внутреннем рынке, так и за его пределами. Поэтапно, шаг за шагом, увеличиваем производственные мощности, объём выпускаемой продукции, чтобы в полной мере удовлетворить спрос на БОПЭТ-пленки и предложить нашим заказчикам самый широкий ее ассортимент», – отметил генеральный директор завода «Титан-Полимер» Кирилл Неретин.

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