Две инициативы направили в администрацию Пскова жители микрорайона Овсище

11:01, 02 октября 2024, ПАИ

В микрорайоне Овсище проходят собрания граждан по внесению в администрацию Пскова инициативных проектов. Организует сходы депутат по этому округу Григорий Стороненков, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской гордумы.

На прошлой неделе состоялось собрание граждан по внесению в администрацию Пскова инициативного проекта «Благоустройство территории у Чертова ручья в районе школы №3». «По инициативному проекту в районе ручья жители ближайших домов задумали установить здесь спортивные тренажеры – современные установки с регулируемой нагрузкой», – рассказал депутат и отметил, что таких установок нигде в городе пока нет.

В ходе собрания были собраны голоса за внесение инициативного проекта в администрацию города. Протокол собрания будет приобщен к проекту.

1 октября в Овсище прошло собрание граждан по вопросу внесения в администрацию инициативного проекта «Малая родина». Проект касается территории, расположенной между улицей Чудской, Прибрежным проездом и Чертовым ручьем. Ближайшие к этой территории дома – ул. Ижорского Батальона, 7б и Прибрежный проезд, 2.

«В рамках инициативного проекта предполагается создание здесь дорожек, установка скамеек и организация уличного освещения. Участники встречи поддержали внесение проекта в администрацию», – сообщил Григорий Стороненков.