Первенство по рукопашному бою состоится в Пскове 6 октября
Первенство по рукопашному бою состоится в зале псковского спортивного клуба «Спарта» 6 октября. Об этом сообщается в группе отделения рукопашного боя спортшколы «Мастер» в соцсети «ВКонтакте».
Бои начнутся в 11:00. Сначала награды разыграют дети 10-11 лет. С 13:15 стартуют поединки спортсменов 12-13 лет. В категории бойцов старше 14 лет соревнования начнутся в 14:00.
Организаторы предупреждают, что количество зрительских мест ограничено, поэтому с каждым юным спортсменом может прийти только один сопровождающий.
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