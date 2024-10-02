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Культура

Музыка Баха в переложении французских органистов прозвучит на концерте в Пскове

5 октября в 16:00 в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове пройдёт концерт органной музыки «Бах в Париже». Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Алла Морозова. Фото организаторов

Перед слушателями выступит органистка Алла Морозова, выпускница Российской академии музыки им. Гнесиных по специальности «орган», магистр Нижегородской государственной консерватории им. М. И. Глинки по специальности «орган», лауреат международных органных конкурсов.

На концерте прозвучат лучшие избранные транскрипции произведений немецкого композитора и органиста эпохи барокко Иоганна Себастьяна Баха, написанные французскими композиторами-симфонистами и органистами-виртуозами XIX-XXI веков Морисом Дюрюфле, Марселем Дюпре, Феликсом Александром Гильманом, Жаном Виктором Артуром Гийу, пишущим в стиле прошлых эпох, и Луи Виктором Жюлем Вьерном, главным органистом собора Парижской Богоматери на протяжении 37 лет.

Посещение концертов осуществляется по пригласительным за пожертвование. Их можно получить перед началом мероприятия. Храм открывается за 45 минут до начала концерта. Посещение рекомендовано для всех категорий зрителей старше десяти лет. Продолжительность концерта – 70 минут, без антракта. В начале концерта звучит художественное слово.

Храм Пресвятой Троицы Римско-католической церкви находится в Пскове на улице Плехановский Посад, дом 64.

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