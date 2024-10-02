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Культура

Концерт классической музыки пройдёт в куньинской усадьбе композитора Модеста Мусоргского

Концерт классической музыки пройдёт 5 октября в 14:00 в музее-усадьбе композитора Модеста Мусоргского в деревне Наумово Куньинского района. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея.

Фото: Псковский музей

Перед слушателями выступят солисты филармонии и учащиеся детской школы искусств «Центр» из Великих Лук. Мероприятие приурочено к празднованию Дня музыки.

Подробная информация по телефону: 8 (81149) 31-140.

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