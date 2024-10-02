Концерт классической музыки пройдёт в куньинской усадьбе композитора Модеста Мусоргского
Концерт классической музыки пройдёт 5 октября в 14:00 в музее-усадьбе композитора Модеста Мусоргского в деревне Наумово Куньинского района. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея.
Перед слушателями выступят солисты филармонии и учащиеся детской школы искусств «Центр» из Великих Лук. Мероприятие приурочено к празднованию Дня музыки.
Подробная информация по телефону: 8 (81149) 31-140.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
02 октября 2024
Открыты продажи билетов на спектакль Александринского театра «Записки нервного капельдинера» в Пскове
02 октября 2024
Концерт классической музыки пройдёт в куньинской усадьбе композитора Модеста Мусоргского