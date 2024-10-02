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Хореографический Максимовский фестиваль пройдёт в Пскове

Автономная некоммерческая организация культуры, искусства и спорта «Центр талантов» в 2024 году получила поддержку Президентского фонда культурных инициатив на реализацию творческого социального проекта «Региональный фестиваль хореографического искусства». Мероприятие посвящено творчеству заслуженного работника культуры РСФСР, известного на Псковщине хореографа и педагога Владимира Константиновича Максимова, сообщили ПАИ организаторы.

Хореографический Максимовский фестиваль пройдёт в Пскове. Фото: Автономная некоммерческая организация культуры, искусства и спорта «Центр талантов»

Основные события фестиваля пройдут в Пскове в ноябре. Лучшие хореографические коллективы со всей области станут участниками праздничных мероприятий, в которых тема танца станет главенствующей.

1 и 2 ноября состоится торжественное открытие фестиваля в концертном зале Дома офицеров. На нём творческий подарок представит профессиональный коллектив Государственного академического ансамбля песни и пляски Донских казаков.

Здоровый дух соревнований по хореографическому мастерству, который всегда царит на конкурсах, общение с творческими педагогами и признанными мастерами – всё это даст старт большой, объединяющей талантливых исполнителей программе, популяризирующей народное творчество Псковщины, в первую очередь среди молодежи, отметили организаторы мероприятия.

В завершение фестиваля, 29 ноября, в концертном зале Дома офицеров состоится вечер памяти, посвященный творчеству Владимира Максимова. На нём будет представлена большая концертная программа.

Стать участниками хореографического Максимовского фестиваля могут коллективы и отдельные исполнители традиционной и народной хореографии в возрасте от 7 лет. Подробное положение можно увидеть на официальном сайте АНО «Центр талантов».

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив #Фондкультурныхинициатив

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