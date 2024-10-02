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Общество

Жители Псковской области могут предложить лучшие практики активного долголетия

Жители Псковской области могут принять участие во всероссийском отборе лучших практик для старшего поколения, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

Конкурс инициирован АНО «Национальные приоритеты» совместно с Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов и Министерством труда и социальной защиты РФ для развития национального проекта «Демография».

Прием практик осуществляется по следующим направлениям: здоровый образ жизни; активная жизнь: культура, туризм, волонтерство; образование и занятость; медицинский и социальный уход, общественная забота и профилактика; практика для мужчин 60+.

Цель отбора – выявление и распространение лучших практик работы для старшего поколения в России по стандартам концепции активного долголетия. Отобранные лучшие практики будут опубликованы на платформе «Смартека» и портале нацпроектов России, а практики, признанные эталонными, получат поддержку организаторов и партнеров проекта.

Призовой фонд составит 5 млн рублей и будет разделен между 10 победителями в равных долях.

Прием заявок осуществляется до 1 ноября 2024 года на платформе АСИ «Смартека».

Участвовать в отборе могут российские юридические лица любой организационно-правовой формы, а также физические лица – граждане РФ. Финалисты определятся в январе 2025 года, победителй объявят до конца марта.

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