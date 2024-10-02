Кратковременные дожди прогнозируют в Псковской области 3 октября

13:28, 02 октября 2024, ПАИ

Облачная погода с прояснениями ожидается в Псковской области 3 октября. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Синоптики прогнозируют ночью местами кратковременный дождь, а днем существенных осадков не ожидается.

Будет дуть ветер западных направлений со скоростью от двух до семи метров в секунду.



Температура воздуха по области ночью составит от +2 до +7, а днем – от +11 до +16 градусов. Атмосферное давление будет низким.