Открыты продажи билетов на спектакль Александринского театра «Записки нервного капельдинера» в Пскове

12:32, 02 октября 2024, ПАИ

27 и 28 ноября состоится псковская премьера спектакля народного артиста России Игоря Волкова «Записки нервного капельдинера». Показы пройдут в Новом зале Пушкинского театра. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе театра.

Актер Александринского театра Игорь Волков – мастер моноспектакля, его индивидуальные работы отмечены театральными премиями, признаны критикой и любимы публикой (псковичи могли видеть его «Веселенькое кладбище»).

«Записки нервного капельдинера» созданы на основе рассказов Михаила Зощенко самим Волковым – артист является и автором литературной и сценической композиций спектакля, и исполнителем роли зощенковского «маленького человека» Василия Былинкина. Игорь Волков так мастерски вживляет фрагменты известных рассказов Зощенко в монолог театрального капельдинера, что зрителю оказывается сложно отличить, где слова писателя, а где – автора спектакля.

Спектакль идет в репертуаре Александринского театра больше 10 лет. В Пскове «Записки…» будут показаны впервые.