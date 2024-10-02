Двух собак не пропустили в Латвию на госгранице в Псковской области

14:45, 02 октября 2024, ПАИ

Двух собак не пропустили в Латвию на госгранице в МАПП «Шумилкино» Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Домашних питомцев перевозили из Санкт-Петербурга в Латвию.

Во время документарного контроля было выявлено нарушение новых ветеринарных требований.

У перевозимых животных не было протоколов исследований на определение титра антител к вирусу бешенства.

Вывоз собак с таможенной территории ЕАЭС запрещен, выдан акт о возврате.