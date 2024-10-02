Двух собак не пропустили в Латвию на госгранице в Псковской области
Двух собак не пропустили в Латвию на госгранице в МАПП «Шумилкино» Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
Домашних питомцев перевозили из Санкт-Петербурга в Латвию.
Во время документарного контроля было выявлено нарушение новых ветеринарных требований.
У перевозимых животных не было протоколов исследований на определение титра антител к вирусу бешенства.
Вывоз собак с таможенной территории ЕАЭС запрещен, выдан акт о возврате.
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