Педагогов чествуют сегодня в Пскове

13:47, 02 октября 2024, ПАИ

Торжественное мероприятие в преддверии Дня учителя проходит в большом концертном зале Псковской областной филармонии сегодня, 2 октября, передаёт корреспондент ПАИ.

К присутствующим обратилась первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

«Удивительная ваша профессия. Это единственная отрасль и профессия, которая связана с каждым гражданином нашей страны. По закону образования все должны получить образование. И от того, в чьи руки попадет каждый ребенок, зависит вот то самое будущее, о котором мы с вами так много и часто говорим. Я хочу передать вам слова уважения, Благодарности, восхищения от имени нашего правительства, от имени губернатора Михаила Юрьевича Ведерникова за вашу работу, за ваш качественный труд и за те результаты, которые делали, делают и будут делать всё, чтобы псковское образование считалось лучшим. Спасибо вам огромное», – отметила она.

От лица председателя Псковского областного Собрания депутатов Александра Котова к присутствующим обратился его заместитель Юрий Сорокин.

«Вы выбираете свой профессиональный путь по зову души. И именно эта искренность и самоотдача делают работу педагога такой ценной. Настоящий учитель не ограничивается участием в воспитании детей в рамках школьной программы. Он делится с учениками частичкой своей души, жизненным опытом, вдохновляя их на изучение мира и расширение горизонта. Ваша забота о каждом ребенке, стремление сделать его умнее и счастливее не останутся незамеченными. Результаты вашего труда видны в успехах ваших учеников. Каждый раз, когда они достигают новых высот, это и ваши победы, и ваши достижения. Сфера образования является стратегически важной для развития государства, и вы – ключевая заставляющая для этой системы. Только обладая по-настоящему профессиональными ответственными педагогическими кадрами, можно воспитать подрастающее поколение, которое станет гордостью нашей страны», – отметил он.