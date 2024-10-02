Чемпионат по быстрым шахматам и блицу среди ветеранов пройдёт в Пскове

13:53, 02 октября 2024, ПАИ

Чемпионат Пскова по быстрым шахматам и блицу пройдёт в псковском шахматном клубе «Бригантина» 5 и 6 октября. Об этом ПАИ сообщили в АНО по развитию и поддержке любительского спорта «Анлим».

В соревнованиях примут участие мужчины 1964 года рождения и старше и женщины 1969 года рождения и старше из Пскова и Псковского района.

В рамках соревнований пройдёт турнир по быстрым шахматам с контролем времени десять минут и пять секунд добавления на каждый ход по швейцарской системе в семь туров. Также состоится турнир по блицу с контролем три минуты и две секунды добавления на каждый ход.

Организаторы принимают предварительные заявки до 4 октября.

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