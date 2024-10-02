Газораспределительную сеть начали строить в куньинской деревне Ущицы
Строительство газораспределительной сети началось в деревне Ущицы Куньинского района. Об этом сообщил глава муниципалитета Олег Лебедев в своём Telegram-канале.
Протяженность газовой сети составит порядка пяти км. Трубы будут укладываться как открытым способом в траншеи, так и под землёй методом горизонтального бурения – доставка материалов уже ведется.
Все работы планируется завершить до конца текущего года.
«С появлением газораспределительной сети в Ущицах жителям станет доступна программа догазификации», – отметил глава района.
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