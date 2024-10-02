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Общество

Газораспределительную сеть начали строить в куньинской деревне Ущицы

Строительство газораспределительной сети началось в деревне Ущицы Куньинского района. Об этом сообщил глава муниципалитета Олег Лебедев в своём Telegram-канале.

Газораспределительную сеть начали строить в куньинской деревне Ущицы. Фото из Telegram-канала Олега Лебедева

Протяженность газовой сети составит порядка пяти км. Трубы будут укладываться как открытым способом в траншеи, так и под землёй методом горизонтального бурения – доставка материалов уже ведется.

Все работы планируется завершить до конца текущего года.

«С появлением газораспределительной сети в Ущицах жителям станет доступна программа догазификации», – отметил глава района.

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