Газораспределительную сеть начали строить в куньинской деревне Ущицы

14:13, 02 октября 2024, ПАИ

Строительство газораспределительной сети началось в деревне Ущицы Куньинского района. Об этом сообщил глава муниципалитета Олег Лебедев в своём Telegram-канале.

Протяженность газовой сети составит порядка пяти км. Трубы будут укладываться как открытым способом в траншеи, так и под землёй методом горизонтального бурения – доставка материалов уже ведется.

Все работы планируется завершить до конца текущего года.

«С появлением газораспределительной сети в Ущицах жителям станет доступна программа догазификации», – отметил глава района.