«Изборская пятница» с участием семьи художников Яблочкиных состоится 4 октября

14:07, 02 октября 2024, ПАИ

4 октября в 13:00 в выставочном зале музея-заповедника «Изборск» (улица Печорская, дом 37) пройдёт «Изборская пятница» с участием псковской семьи художников Дмитрия и Натальи Яблочкиных. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Дмитрий и Наталья являются наставниками мастерской печатной графики «Азбука эстампа» – проекта Детской школы искусств города Пскова. Мастерская открыта как для профессионалов, так и для начинающих художников, желающих обучиться работе в эстампе.

Дмитрий Яблочкин расскажет об истории гравюры как вида изобразительного искусства, основных её разновидностях, о техниках современного эстампа. Особое внимание наставники мастерской уделят творческому наследию псковского гравера, экслибриста Александра Шершнёва (1954–2008), выставка которого «Судьба на гравюре» сейчас работает в зале музея.

Наталья покажет гостям личные вещи художника– лупу, резцы, доски, которые бережно хранятся в «Азбуке эстампа».

Вход на встречу свободный.