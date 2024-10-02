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Псковский кремль получил реалистичную 3D-модель на онлайн-картах

Псковский кремль получил реалистичную 3D-модель на онлайн-картах, сообщили ПАИ в пресс-службе 2ГИС.

Псковский кремль получил реалистичную 3D-модель на онлайн-картах. Скриншот с карт 2ГИС

На 3D-модели Псковского кремля детально представлен Троицкий собор с колокольней, Приказная палата, крепостные укрепления с каменными стенами и башнями, а также другие достопримечательности и сооружения.

Кроме зданий на карте отображается и внутренняя территория: смотровые площадки, фонари, лавочки и деревья.

Всего на онлайн-картах появились изображения семи кремлей России, которые чаще всего ищут на картах. Среди них также Московский кремль, Казанский кремль, Нижегородский кремль, Астраханский кремль и Рязанский кремль. Всего на онлайн-картах сейчас представлено 1084 реалистичных достопримечательности.

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