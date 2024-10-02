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Владимир Путин присвоил псковичке звание заслуженного ветеринарного врача

Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание «Заслуженный ветеринарный врач Российской Федерации» главному ветеринарному врачу сельскохозяйственного производственного кооператива племенного конного завода «Псковский» Людмиле Яковлевой. Наградой псковский специалист отмечена за заслуги в области ветеринарии и многолетнюю работу. Указ президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Фото: pskov.ru

Работать в должности ветеринарного врача Людмила Яковлева начала в 1975 году на одном из крупнейших сельскохозяйственных предприятий Псковской области — Псковском конном заводе № 18. Специалист добилась высоких показателей в племенном коневодстве по разведению лошадей русской рысистой породы.

Благодаря грамотно составленному Людмилой Яковлевой плану племенной работы конный завод «Псковский» остается единственным племенным конным заводом на Северо-Западе России. Кроме коневодства, хозяйство занимается разведением крупного рогатого скота, общее количество поголовья составляет 950 голов.

На заводе Людмила Яковлева занимается охраной здоровья сельскохозяйственных животных, ее работа непосредственно влияет на рост поголовья скота, увеличение производства молока и мяса. Благодаря её работе стадо крупного рогатого скота полностью оздоровлено от лейкоза. Кроме того, предприятие благополучно по острым заразным болезням, в том числе по особо опасным и карантинным болезням сельскохозяйственных животных и птицы.

Людмила Яковлева применяет разные схемы по улучшению воспроизводства стада, в результате в хозяйстве фиксируются высокие надои молока, а сохранность молодняка составляет 98%.

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