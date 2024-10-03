Парашютисты Псковской области участвуют в международных соревнованиях

10:23, 03 октября 2024, ПАИ

Спортсмены Псковской области принимают участие в международных соревнованиях по парашютному спорту, которые проходят в Чеченской Республике. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель Федерации парашютного спорта Псковской области Сергей Титов.

За победу борются 115 спортсменов из Белоруссии, Казахстана и 18 регионов России. Псковскую область на соревнованиях представляет Вячеслав Лютенко. «Там есть ещё спортсмены, которые живут в Псковской области, но выступают за ЦСКА: Александр Иванов, Любовь Екшикеева, Елена Лактионова, Валерий Хювенен, Ольга Корегина», – добавил Сергей Титов.

В рамках состязаний проходят международные соревнования, приуроченные к 72-летию со дня рождения президента России Владимира Путина, и финал Кубка России памяти первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.

Международные старты проходят в дисциплине «Точность приземления» среди 84 спортсменов. В финале Кубка России разыгрываются награды дисциплины «Купольное пилотирование», где участвует 31 спортсмен.

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