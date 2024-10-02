Порядка 100 аварийных деревьев снесли в Пскове в этом году

17:45, 02 октября 2024, ПАИ

Порядка 100 аварийных деревьев снесли в Пскове в этом году. Об этом сообщила и. о. начальника управления городского хозяйства администрации Пскова Дарья Дмитриева в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 2 октября.

«Эта работа связана с обращениями граждан об аварийных деревьях. И также есть текущая работа сотрудников отдела благоустройства», – отметила гостья студии.

Дарья Дмитриева также рассказала, что есть определённый перечень объектов, где указано, когда ситуация опасная, а когда есть возможность подождать и отработать другие адреса. «Но всегда стараемся максимально быстро принимать меры», – подчеркнула она.

При этом, если в текущем году появится необходимость в дополнительном сносе деревьев, то эта работа будет произведена.