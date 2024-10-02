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Общество

Владимир Путин подписал закон об освобождении от уголовной ответственности подсудимых, проходящих военную службу

Президент России Владимир Путин подписал закон об освобождении от уголовной ответственности подсудимых, которые проходят военную службу. Документ доступен на сайте официального опубликования правовых актов.

Закон дополняет нормы уголовного и уголовно-процессуального кодексов России. В частности, он устанавливает, что обвиняемые, проходящие военную службу во время мобилизации или имеющие контракт на службу, должны быть освобождены от уголовной ответственности на стадии судебного разбирательства.

Предполагается, что аналогичный правовой механизм будет применяться и к осужденным, чьи приговоры были вынесены, но ещё не вступили в законную силу, включая стадию апелляционного производства по уголовному делу.

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