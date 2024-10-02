Власти Псковской и Новгородской областей продолжают сотрудничество в сфере ЖКХ

16:00, 02 октября 2024, ПАИ

Представители Псковской области под руководством заместителя губернатора Игоря Шатурного с рабочим визитом посетили Новгородскую область. В составе делегации председатель регионального комитета по тарифам и энергетике Елена Пилипенко, врио председателя комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Ксения Григорьева и председатель комитета по региональному контролю и надзору Андрей Кириленок. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областного правительства.

Во время визита в Великий Новгород состоялась встреча Игоря Шатурного с первым заместителем губернатора Новгородской области Александром Дроновым. На встрече были обсуждены вопросы государственного регулирования тарифов, строительного надзора, развития топливно-энергетического комплекса, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства и строительства. В обсуждении также приняли участие руководители профильных исполнительных органов двух соседних субъектов Российской Федерации.

По итогам визита стороны приняли решение о развитии эффективного сотрудничества и деловых отношений между регионами.